Hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle araç sahiplerini ilgilendiren uyarılar yapıldı. Yapılan uyarılarda araç içinde bırakılan o eşyalar resmen bomba etkisi yaratıyor.

Arabada bırakılan birçok eşya havaların ısınmasıyla birlikte tehlike çanlarının çalmasına neden olabiliyor.

Özellikle de o eşyalar arabada bırakıldığında yangına adeta davetiye çıkartıyor.

Arabada bırakılan ve yanıcı özelliği bulanan bazı eşyalar araç yangınlarını artmasının en büyük nedenleri arasında yer alıyor.

Çakmak, saç spreyi veya deodorant gibi onlarca eşya arabanın içerisinde bırakıldığında aşırı ısınmaya bağlı olarak patlayıp önü alınamaz bir yangına sebep olabiliyor doğal olarak bu yangınlarda can ve mal kayıplarına neden oluyor.