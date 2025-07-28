Kahramanmaraş’ta etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği şehirde, mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkan sıcaklık ve nem oranı, vatandaşları gölgelik alanlara ve su kenarlarına yönlendirdi.

Aksu Haber ekibi olarak biz de, kavurucu sıcakların yaşandığı bu günlerde Kahramanmaraşlı vatandaşlara mikrofon uzattık. "Sıcak havalarda ne yapıyorsunuz? Bu sıcaklara karşı nasıl önlem alıyorsunuz?" sorularını yönelttiğimiz vatandaşlar, çözümü kimi zaman parklarda serinlemek, kimi zaman ise yüksek kesimlere ya da baraj kenarlarına kaçmakta bulduklarını ifade etti.

Bazı vatandaşlar, gündüz saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösterirken, bazıları ise serinlemek için yüzme havuzlarını ve klimalı alanları tercih ettiklerini söyledi.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceğini belirtirken, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.