Malatya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü. Karayolları ekipleri trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.

Niğde'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaz örtüyle kapladı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

Kayseri'de dün akşamdan itibaren kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, yol açma ve temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Sivas'ta dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, aralıklarla kar yağışı etkili oldu.