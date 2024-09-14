Minik kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası minik kız beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle aynı gün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında anne B.Y, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi de devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu