74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bin 368 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda bin 284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek ve 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

son-dakika-74-ilde-silah-kacakcilari-ve-ruhsatsiz-silah-tasiyanlara-operasyon-cok-sayida-gozalti-var-zsme

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, Konya, İzmir, Ankara, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya, Malatya, Sakarya, Samsun, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Mardin , Manisa, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Aydın, Çorum, Denizli, Batman, Muğla, Ordu, Rize, Sivas, Kırıkkale, Elazığ, Trabzon, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Ardahan, Düzce, Siirt, Tunceli, Amasya, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Edirne, Erzincan, Kütahya, Şırnak, Van, Ağrı, Artvin, Giresun, Karaman, Kars, Kırklareli, Kilis, Afyonkarahisar, Erzurum, Muş, Zonguldak, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Hakkari, Sinop, Yalova ve Yozgat'ta yapılan operasyonlarda 1284 ruhsatsız tabanca yakalandı.

Türkiye’de Binlerce Vatandaş, Ellerindeki Filistin Bayraklarıyla Sokaklara Çıktı Türkiye’de Binlerce Vatandaş, Ellerindeki Filistin Bayraklarıyla Sokaklara Çıktı

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)