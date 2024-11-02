Olayın, aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşandığı öğrenildi.

Çatışmanın ardından polis ekipleri geniş kapsamlı bir arama çalışması başlattı ve kısa sürede şüphelileri yakaladı.

Yaralı şahıs hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Vefat eden kişinin 2001 doğumlu İbrahim Aytun olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.