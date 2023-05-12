İlk önce kafeyi gezen ve kütüphanede ders çalışan gençlerle sohbet eden Doç. Dr. Turan Şahin, burada Sincap Kafe İşletmecisi Murat Sözeyatarlar’dan bilgi aldı.

Ardından kahve ve çay eşliğinde samimi sohbet ortamında gençlerle bir araya gelen Turan Şahin, gençlere hazırlandıkları sınavlarda başarılar diledi. Gençlere numarasını veren Şahin, gençlerin 7/24 her zaman kendisine ulaşabileceklerinin altını çizdi.

Şahin, son olarak ilk kez oy kullanacak gençlere, ‘Bir oy Erdoğan’a, bir oy MHP’ye’ çağrısını yineledi.

