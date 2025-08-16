Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplam 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin depremden etkilenen bölgelerde kapsamlı incelemeler gerçekleştirdiğini belirtti. Çalışmalar sonucunda Balıkesir’de 624 binada 901 bağımsız bölüm, Manisa’da ise 105 binada 135 bağımsız bölüm olmak üzere toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

“Ağır Hasarlı Yapılar Yıkılacak, Yeni Konutlar Hemen Başlayacak”

Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Sındırgı’daki bütün evleri taradık. Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacağız ve inşa faaliyetlerine hemen başlayacağız.”

📌 Manisa’da 1️⃣0️⃣5️⃣ binadaki… — Murat KURUM (@murat_kurum) August 16, 2025

TOKİ’den İlk Etapta 100 Yeni Konut

Depremzedeler için kalıcı konutların da hızla hayata geçirileceğini vurgulayan Kurum, TOKİ tarafından Sındırgı’da yapımı süren 100 konutun Mayıs ayında hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.