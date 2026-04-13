Şırnak'ın Cizre ilçesinde durdurulan bir araçta çocuk bezi içerisine gizlenmiş 42,08 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da otomobilin kaldırımda çarptığı 2 öğrenci yaralandı
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cizre-Nusaybin kara yolundaki Cizre Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada, araçta bulunan çocuk bezi içerisine gizlenmiş 42,08 gram eroin bulundu.

Araç sürücüsü H.K, gözaltına alındı.

Kaynak: AA