Şırnak'ın Cizre ilçesinde durdurulan bir araçta çocuk bezi içerisine gizlenmiş 42,08 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cizre-Nusaybin kara yolundaki Cizre Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.
Araç sürücüsü H.K, gözaltına alındı.
Kaynak: AA