Soğuk Hava Şehri Terk Ediyor

Meteoroloji verilerine göre, son günlerde etkili olan serin ve yağışlı hava sistemi bölgeyi terk etmeye hazırlanıyor. Özellikle doğu bölgelerde etkisini sürdüren yağışların ardından Kahramanmaraş’ta daha sakin ve ılık bir hava bekleniyor.

Sıcaklıklar Bir Anda Yükselecek

Uzman değerlendirmelerine göre, salı gününden itibaren sıcaklıklarda dikkat çeken bir artış yaşanacak.

Kahramanmaraş’ta:

Pazartesi günü 18°C civarında seyreden sıcaklık

Çarşamba günü 22°C’ye

Perşembe ve cuma günleri ise 23-24°C seviyelerine kadar çıkacak

Bu artışla birlikte kentte adeta bahar havası hissedilecek.

Hafta Ortası Güneş Yüzünü Gösteriyor

Salı, çarşamba ve perşembe günleri Kahramanmaraş’ta parçalı bulutlu ve yağışsız bir hava bekleniyor.

Özellikle açık havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar için hafta ortası oldukça uygun görünüyor.

Cuma Günü Yağış Geri Dönüyor

Haftanın sonuna doğru ise hava yeniden değişiyor. Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlardan Kritik Uyarı

Meteoroloji uzmanları, özellikle ani sıcaklık artışlarının sağlık üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların mevsim geçişlerinde daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.