Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Cizre-Nusaybin kara yolunun Köyceğiz köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Cizre ile İdil devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan T.S. ve B.E. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Cenazeler otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.