Olay, Furkan Baktemur’un standart dışı APP plakasını değiştirmek amacıyla Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına başvurmasıyla başladı. İşlemler sırasında Baktemur’dan tarifede yer almayan 150 lira ücret tahsil edildi. Durumun şikayet edilmesi üzerine başlatılan yargı sürecinde mahkeme kararını verdi.

Yargılama sonucunda oda personeli iki kişi, "görevi kötüye kullanma" suçundan 5’er ay hapis ve 2 ay 15’er gün hak yoksunluğu cezasına mahkum edildi. Mahkeme, sanıklar hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına (HAGB) karar verirken, dosyada yer alan delillerde vatandaşlardan "hizmet bedeli" ve "kaliteli boya parası" gibi adlar altında yasal olmayan tarif dışı ücretlerin toplandığına dikkat çekildi.