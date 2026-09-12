Güzellik Uğruna Sessiz Tehlike: Kanser Riski Nasıl Gizlendi?

Kişisel bakım ve kozmetik dünyası, tarihin en büyük skandallarından biriyle çalkalanıyor. ABD’nin Arizona eyaleti, kimyasal saç düzleştirici ürünlerin kadınlarda rahim ve yumurtalık kanseri riskini artırdığını ve bu durumun şirket tarafından bilinçli olarak gizlendiğini öne sürerek dev kozmetik üreticisi L’Oreal’e karşı resmi dava açtı. Bu hamle, eyalet bazında açılan ilk dava olma özelliğini taşırken, tüm dünyadaki kozmetik devlerinin güvenlik politikalarını da masaya yatırdı.

Bilimsel Araştırma Kanser Tehlikesini Gözler Önüne Sermişti

Süreç, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NIH) 2022 yılında yayımladığı sarsıcı bir araştırmayla alevlendi. Araştırma sonuçlarına göre, kıvırcık ve sert saçları kalıcı olarak düzleştirmek amacıyla kullanılan kimyasal ürünleri yılda birkaç kez kullanan kadınlarda rahim kanseri görülme olasılığının, hiç kullanmayanlara kıyasla iki kattan fazla olduğu saptandı.

Dark and Lovely ve Optimum gibi milyonlarca kişi tarafından bilinen markaların üreticisi olan şirketler, tüketici sağlığını korumak yerine kârı ön planda tutmakla suçlanıyor. Özellikle toplumsal baskılar ve kalıplaşmış güzellik algıları nedeniyle bu ürünleri yoğun olarak tercih eden kadınların hedef alındığı belirtiliyor.

12 Binden Fazla Mağdur Hukuk Mücadelesi Başlattı

Arizona Başsavcısı Kristin Mayes'in öncülük ettiği bu hukuki süreç, bireysel çabaların çok ötesine geçmiş durumda. Halihazırda ABD genelinde bu ürünler yüzünden hastalandığını belirten 12 binden fazla kadın ve ailesi benzer davalar açmış durumda. Davaların daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla süreç, Chicago’daki bir federal mahkemede tek bir çatı altında birleştirildi.

Mağdurlar; yaşadıkları fiziksel ve psikolojik acıların yanı sıra ağır tedavi masrafları ve ürünlere ödedikleri ücretler için tazminat talep ediyor. Arizona yönetimi ise mahkemeden hem ağır para cezaları hem de kanser riski açıkça uyarılana kadar bu ürünlerin satışının derhal durdurulmasını istiyor.

Şirketten İlk Açıklama: "İddiaların Bilimsel Dayanağı Yok"

Dev kozmetik şirketi L’Oreal ve diğer üreticiler ise suçlamaları reddetmeye devam ediyor. L’Oreal USA sözcüsü, ürünlerinin güvenliğine tam olarak güvendiklerini belirterek ortaya atılan iddiaların hiçbir hukuki ve bilimsel dayanağının bulunmadığını savundu.

Şirket cephesi, 2022 yılındaki araştırmanın ürün kullanımı ile hastalıklar arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kanıtlamadığını öne sürüyor. Ancak artan baskılar ve mahkeme salonlarında biriken binlerce dosya, önümüzdeki günlerde kozmetik sektöründe köklü değişimlerin kapısını aralayacağa benziyor. Davalara ilişkin duruşmaların önümüzdeki yıl başlaması beklenirken, çıkacak kararın küresel ölçekte emsal teşkil etmesi öngörülüyor.