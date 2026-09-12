Özbekistan'da Alfabe Devrimi: Hangi Değişiklikler Yapıldı?

Türk dünyasında uzun süredir beklenen kültürel entegrasyon hamlesinde somut bir adım atıldı. Özbekistan Senatosu'nun Genel Kurul toplantısında kabul edilen yeni kanunla birlikte, ülkenin Latin alfabesine dayalı yazım sistemi Türk Dünyası'nın ortak alfabesiyle uyumlu hale getirildi.

Yapılan köklü düzenlemeyle birlikte, dijital dünyada ve yazımda büyük zorluklara yol açan çift karakterli harf birleşimleri tarih oluyor.

Eski ve Yeni Sistem Arasındaki Fark: Bugüne kadar "o‘", "g‘", "sh" ve "ch" şeklinde kullanılan karmaşık harf kombinasyonları yürürlükten kaldırıldı.

Yeni Alfabe Düzeni: Bu birleşimler yerine doğrudan Türkçede de kullanılan "ö" , "ğ" , "ş" ve "ç" harfleri getirildi.

Harf Dağılımı: Yeni sistemde mevcut 26 harf ve 3 harf birleşimi yerine 28 harf ve 1 kesme işareti kullanılacak. Ayrıca "ng" harf birleşimi de tamamen kaldırıldı. Adana'da takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı İçeriği Görüntüle

Geçiş Süreci Nasıl İşleyecek?

Kabul edilen kanun, onaylanmak üzere Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e sunuldu. Cumhurbaşkanının imzasının ardından resmen yürürlüğe girecek olan yeni alfabe için kapsamlı bir geçiş takvimi uygulanacak.

Resmi belgeler, kamu kurumlarının logoları, para birimleri ve tabelalar gibi kritik alanlarda mevcut alfabenin kullanımına, hazırlanacak özel eylem planındaki süreler dahilinde kademeli olarak izin verilecek.