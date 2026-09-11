DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2013 yılında kaybolan, daha sonra kafatası ve kemik parçaları bulunan Dilek Kalkan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada ekipler şüphelileri, HTS, baz kayıtları ve teknik takip sonucu tespit etti.



Tatlıçayır Mahallesi Pamukçayı mevkisinde 29 Temmuz 2014'te su seviyesinin çekildiği dere yatağı ve çevresinde insana ait olduğu değerlendirilen kafatası, çeşitli kemik parçaları, muhtelif kıyafet ve eşyaların tespit edilmesi üzerine Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında olay yerinden elde edilen kafatası ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede 17-23 yaş arası bir kadına ait olduğu belirlendi. Kimlik ve şüpheli tespiti yapılamaması nedeniyle 13 Şubat 2015'te daimi arama kararı verildi.

- Kayıp 144 kadına ilişkin araştırma yapıldı

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından, faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alındı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca Diyarbakır ve çevre illerde kayıp 19-23 yaşlarında 144 kadına ilişkin araştırma yapıldı.

Soruşturmada ailesiyle yapılan görüşmede Dilek Kalkan'ın 2013 yılının mayıs ayında kaybolduğu, kaybolduğu tarihteki giysileri ile olay yerinde bulunan giysilerin benzerlik gösterdiği öğrenildi.

- DNA sonucu anne ile uyumlu çıktı

Yapılan DNA incelemesi sonucunda kimliği belirsiz maktulün Dilek Kalkan olduğu ve DNA profilinin annesiyle yüzde 99 uyumlu olduğu tespit edildi.

Kalkan hakkında, ailesinin 2013 yılında yaptığı kayıp müracaatı üzerine Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında yeterli delil bulunamaması nedeniyle 22 Ekim 2014'te kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Bu karar, maktulün kimliğinin tespiti üzerine 4 Haziran'da kaldırıldı.

Soruşturmada cinayetin aydınlatılması için Kalkan'ın ailesi, geçmişteki yaşamı ve sosyal çevresi araştırılarak, kullandığı değerlendirilen cep telefonunun HTS kayıtları incelendi.

Yapılan incelemede Kalkan'ın Cuma K, Serdal K, Emrah K, Hamdiye A. ve Muhyettin B. ile yoğun şekilde iletişim içerisinde bulunduğu belirlendi.

Yapılan saha araştırmalarında ve tanık ifadelerinde Dilek Kalkan ile Cuma K. arasında duygusal birliktelik bulunduğu tespit edildi.

Bilirkişi tarafından yapılan daraltılmış baz çalışmalarında ise Cuma K'nin kullandığı cep telefonu ile Dilek Kalkan'ın kullandığı ancak Cuma K. adına kayıtlı cep telefonunun 25 Mayıs 2013'te saat 12.27, 12.29 ve 12.59'da Bismil merkezde aynı bölgede sinyal verdiği, sonrasında ise kadının kullandığı cep telefonunun kapandığı veya kapatıldığı belirlendi.

Raporda, 'Cuma K'nin kullandığı cep telefonunun 4 Haziran 2013'te 12.58 ile 13.24 saatleri arasında maktulün cesedinin bulunduğu bölgeye yakın yerde, Cuma K'nin adına kayıtlı olan ama oğlunun kullandığı cep telefonunun ise 25 Mayıs 2013'te 19.03 ile 19.24 saatleri arasında maktulün cesedinin bulunduğu yer ve yakın civarda sinyal verdiği, aynı numaranın 4 Haziran 2013'te 11.41 ile 12.59 saatleri arasında aynı bölgede baz sinyali verdiği, Muhyettin B'nin cep telefonunun maktulün kullandığı cep telefonu numarası ile 25 Mayıs 2013'te iletişimde olduğu ve aynı gün 11.44 ile 23.13 saatleri arasında maktulün cesedinin bulunduğu bölgede sinyal verdiği, Muhyettin B'ye ait cep telefonunun 5 Haziran 2013'te 12.59 ile 16.14 saatleri arasında, 9 Haziran 2013'te 18.36 ile 20.04 saatleri arasında, 6 Temmuz 2013'te 10.40 ile 18.34 saatleri arasında maktulün cesedinin bulunduğu bölgeden hareketli baz verdiği' tespiti yer aldı.

Soruşturmada, HTS kayıtları, veri analizleri, daraltılmış baz çalışmaları, Adli Tıp Kurumu raporları, hastane muayene kayıtları, ilaç bilgileri, tanık/bilgi sahibi ifadeleri, saha araştırmalarıyla elde edilen diğer bilgi ve belgeler bir bütün halinde değerlendirilerek, tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda Cuma K, Serdal K, Emrah K. ve Hatice K. ile Muhyettin B. ve Figen B. ile Hamdiye A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.