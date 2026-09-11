Toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelerin kritik bir süreçten geçtiğine dikkat çeken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; artan bölgesel ve küresel çatışmalar ile Gazze'de yaşanan insanlık dramına işaret etti. Uluslararası hukukun ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğu bu dönemde, TDT üyesi ülkeler arasında güvenlik alanındaki dayanışma ve iş birliğinin hayati önem taşıdığını belirtti.

"Suçla Mücadele Konseyi" ve "TÜRKPOL" Önerisi

TDT ülkeleri arasında suçla ortak ve etkin bir mücadele yürütülmesi amacıyla yeni kurumsal mekanizmaların oluşturulması gerektiğinin altını çizen Bakan Çiftçi, şu önemli tekliflerde bulundu:

Suçla Mücadele Konseyi: Yeni nesil organize suçlar, terör, uyuşturucu ve düzensiz göçle ortak mücadelede güçlü bir çatı oluşturulması amacıyla bu konseyin kurulmasını önerdiklerini ifade etti.

TÜRKPOL (Türk Devletleri Kolluk İş Birliği Ajansı): Dünyadaki benzer örnekleri (INTERPOL, EUROPOL, ASEANAPOL) gibi, ilerleyen süreçte bu mekanizmanın TÜRKPOL adıyla kurumsal bir kolluk iş birliği ajansı haline dönüşebileceğini kaydetti. Mersin'de pişirim fırınında 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi İçeriği Görüntüle