Güvenlik ve Asayiş Tedbirleri
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Emniyet ve Kolluk Kuvvetleri: İl Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenen 719 noktada, 1.483 ekip ve 2.469 personel yıl boyunca görev yapacak.
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Özel Görevliler: 229 Çocuk Şube personeli "Okul Kolluk Görevlisi" olarak 239 okulda, 470 "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" ise 470 okulda konumlandırılacak.
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Sabit Ekipler ve Timler: Okul giriş ve çıkış saatlerinde 578 ekip sabit görev alırken, 39 ilçede 45 ekib3ten oluşan Mobil Okul Timleri olası sorunlara anında müdahale edecek.
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Yoğunlaştırılmış Uygulamalar: Çocuk, asayiş, trafik, önleyici ve narkotik şubelerinden oluşan 341 ekip, 120 noktada günlük olarak denetimlerini aralıksız sürdürecek. Ayrıca tüm okullarda Valilik tarafından temin edilen güvenlik dedektörleri riskli durumlarda kullanılacak.
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Jandarma Sahada: İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 14 Eylül ve sonrasında 114 tim ve 335 personel ile güvenlik ve trafik denetimlerini artıracak.
Trafik ve Servis Denetimleri
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Trafik Ekipleri: Trafik Denetleme, Bölge Trafik ve İlçe Trafik Büro ekipleri; 14-25 Eylül tarihleri arasında 499 noktada, 890 personel (262 ekip, 157 motosiklet, 161 yaya ve 41 çekici) ile sahada olacak.
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Yunus Timleri: Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı 100 motosikletli Yunus ekibi ve 50 ekip (100 personel), önemli kavşak ve meydanlarda ring halinde güvenliği sağlayacak. Servis araçlarının denetimleri yıl boyunca sürecek.
İlk Güne Mahsus Saat Düzenlemesi
Yaklaşık 19 bin servis aracının ve velilerin oluşturacağı trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 14 Eylül Pazartesi günü ilk güne özel bir saat düzenlemesine gidildi:
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Kent genelindeki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretim 10.00 - 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Destek ve Hijyen Hizmetleri
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Bahçe Görevlileri: Okul bahçelerindeki güvenlik ve koordinasyon için 3.013 bahçe görevlisi polis eşliğinde eğitime alınarak 14 Eylül'de göreve başlayacak.
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Temizlik: İŞKUR (TYP) kapsamında görevlendirilen 8.500 temizlik personeli okullardaki hijyen ve temizlik hizmetlerini yürütmek üzere pazartesi günü işbaşı yapacak.
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Kantin Denetimleri: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okulların açıldığı ilk gün 10.00-15.00 saatleri arasında okul kantinlerinde hijyen denetimleri gerçekleştirecek.