Emniyet ve Kolluk Kuvvetleri: İl Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenen 719 noktada, 1.483 ekip ve 2.469 personel yıl boyunca görev yapacak.

Özel Görevliler: 229 Çocuk Şube personeli "Okul Kolluk Görevlisi" olarak 239 okulda, 470 "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" ise 470 okulda konumlandırılacak.

Sabit Ekipler ve Timler: Okul giriş ve çıkış saatlerinde 578 ekip sabit görev alırken, 39 ilçede 45 ekib3ten oluşan Mobil Okul Timleri olası sorunlara anında müdahale edecek.

Yoğunlaştırılmış Uygulamalar: Çocuk, asayiş, trafik, önleyici ve narkotik şubelerinden oluşan 341 ekip, 120 noktada günlük olarak denetimlerini aralıksız sürdürecek. Ayrıca tüm okullarda Valilik tarafından temin edilen güvenlik dedektörleri riskli durumlarda kullanılacak.