Şam ziyareti kapsamında Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat ve Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile birlikte Hayat Melodisi Yetimhanesi'ni ziyaret eden Bakan Göktaş, iki ülke arasında mayıs ayında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde gönüllü geri dönüş sürecinin başlatıldığını açıkladı.

"Çocukların Üstün Yararı Gözetiliyor"

Savaşların en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, Türkiye'nin süreç boyunca Suriye halkının yanında olduğunu belirtti. Gerekli sosyal inceleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından 3 kız ve 4 erkek çocuğun Suriye devletine emanet edildiğini ifade eden Göktaş, çocukların üstün yararı ve gönüllülük esası gözetilerek bu sürecin peyderpey devam edeceğini kaydetti.

Suriyeli Bakan Kabavat'tan İş Birliği Vurgusu

Ziyarette konuşan Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat ise yeniden imar sürecinin yalnızca fiziksel yapılarla sınırlı olmadığını, insanın her şeyden önce geldiğini belirtti. Ailenin toplumun temel yapı taşı olduğuna dikkat çeken Kabavat, Türkiye ile sınır ötesi iş birliğinin kararlılıkla süreceğini ifade ederek çocuklara "Hoş geldiniz" dedi.