Site yönetimleri asgari ücret maaş artışının hemen ardından aidatlara 'ara zam' kararları almaya başladı. Bazı lüks sitelerde kira ile aidatlar neredeyse eşit hale geldi. Bakanlık ise konuyla ilgili harekete geçti.

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından site aidatlarında da ara dönem artışları başlamış, bazı sitelerde yüzde 70'e varan oranda zamlar gerçekleşmişti.

Hükümet bu zamlara dur demeye hazırlanıyor. Yüksek zamlar fahiş artış olarak nitelendirilecek ve yüzde 30’luk tavan sınırı uygulamasına geçilecek. Resmi açıklama bakanlık tarafından çok yakında yapılacak.