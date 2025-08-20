Kahramanmaraş’ta düzenlenen Ağustos Fuarı, renkli ve anlamlı etkinlikleriyle vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kültürel ve sosyal içerikli programların yer aldığı fuar kapsamında, yazar ve kişisel gelişim uzmanı Sıtkı Aslanhan'ın gerçekleştirdiği söyleşi büyük beğeni topladı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Aslanhan, özellikle ailelere ve gençlere yönelik dikkat çekici mesajlar verdi. Sanal kumarın çocuklar ve gençler üzerinde ciddi tehditler oluşturduğunu belirten Aslanhan, “Çocuklarımızı sanal kumardan uzak tutmamız gerekiyor. Bu, büyüyen ve ciddi sonuçlara yol açabilecek bir risk. Aileler bu konuda çok daha bilinçli ve dikkatli olmalı,” dedi.

Söyleşide, ebeveynlerin dijital dünyaya karşı daha duyarlı olması gerektiğine vurgu yapan Aslanhan, ailelere çocuklarıyla kaliteli zaman geçirme, onları anlama ve dijital davranışlarını yakından takip etme çağrısında bulundu.