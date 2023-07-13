Havaların ısınmasıyla kene tehlikesi yeniden ortaya çıktı.

Sivas’ta yaşayan Cemil Gürbüz'ün vücuduna kene yapıştı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Gürbüz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gördü.

Hastanede hayatını kaybetti

Gürbüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cemil Gürbüz'ün Zara ilçesi ikindi namazını müteakip Kurucuabat köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

4'üncü ölüm

Gürbüz'ün ölümüyle bu yıl kene sebebiyle bilinen ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.