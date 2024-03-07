31 Mart’ta gerçekleşecek olan Mahalli İdareler seçimine dair takvim işlemeye devam ederken bu kapsamda sahadaki hareketlilik de artmış durumda.

Cumhur İttifakı AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, seçim çalışmaları kapsamında il genelinde ziyaretlerini sürdürüyor.

Toplumun her kesimi ile bir araya gelerek istişarelerde bununan Başkan Adayı Görgel, kentteki Sivil Toplum Kuruluşlarına da ziyaret gerçekleştirdi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretler sonrası Başkan Adayı Görgel, Aksu Habere özel açıklamalarda bulundu.