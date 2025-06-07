Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi’nde geleneksel siyasi partiler arası bayramlaşma programı düzenlendi. Siyasi parti temsilcileri, bayram vesilesiyle bir araya gelerek karşılıklı iyi dileklerde bulundu ve ülke gündemine dair görüş alışverişinde bulundu.

Program kapsamında AK Parti heyeti, diğer siyasi partilerin temsilcilerini ağırlarken, birlik ve beraberlik mesajları ön plandaydı. Görüşmelerde bayramın barış, kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğine vurgu yapıldı. Katılımcılar, siyasetin yapıcı bir diyalog çerçevesinde şekillenmesi gerektiğini belirterek, ülkenin ortak meselelerinde uzlaşının önemine dikkat çekti.