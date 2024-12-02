Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçlerin, Esad güçlerine karşı 28 Kasım'da Halep'e başlattığı saldırı sonrası çatışmalar şiddetlendi.
Halep'in büyük bölümünde ve İdlib'in tamamında kontrolü ele geçiren silahlı gruplar, son olarak Tel Rıfat'a girdi.
Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat'ta kontrolü sağladı. Tel Rıfat, 8 yıldır terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin elindeydi.
Tel Rıfat'ın doğusundaki Hırbıl köyünü de kurtaran Suriye Milli Ordusu birlikleri, ilçenin dış kesimlerinde ilerlemeye devam ediyor.