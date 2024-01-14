İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan A.N. ve oğlu B.İ.N.'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve gelen ekipler, hareketsiz buldukları A.N. ve B.İ.N.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Kaynak: TRT HABER
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan A.N. ve oğlu B.İ.N.'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve gelen ekipler, hareketsiz buldukları A.N. ve B.İ.N.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Kaynak: TRT HABER
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P