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Olay İETT otobüsünün araç kamerası tarafından da kaydedildi.

Teksal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Teksal'ın durumunun kötüleşmesi üzerine otobüs şoförü, araç içindeki yolcularla birlikte güzergah dışına çıkarak Teksal'ı aynı mahalledeki özel bir hastaneye yetiştirdi.

Durumu fark eden otobüs şoförü, önce araçtaki diğer yolculardan yaşlı adama oturabilmesi için yer vermelerini istedi.

İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi Özgür Caddesi'ndeki duraktan İETT otobüsüne binen Zekariya Teksal, bir süre sonra fenalaştı.

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