Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM), dernek, vakıf ve spor kulüplerine yönelik proje üretme kapasitesini artırmaya yönelik yeni bir eğitim programını hayata geçiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Programı” teması çerçevesinde hazırlanacak projelere yönelik gerçekleştirilecek programda, şehirde faaliyet gösteren dernek, vakıf ve spor kulüplerine eğitim ve teknik destek sağlanacak.

Proje Üretme Kapasitesi Artırılacak

SOGEM’in düzenleyeceği “Proje Geliştirme ve Mentörlük Programı” ile dernek, vakıf ve spor kulüplerine proje geliştirme, bütçe ve faaliyet planlama, mentörlük ve danışmanlık konularında kapsamlı eğitimler verilecek. Ayrıca uygulamalı atölye çalışmaları ve birebir teknik destek süreci ile katılımcıların proje taslakları üzerinde çalışmaları sağlanacak.

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