Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde caddede yürüyen Nazım Kahraman (38), yanına gelen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce şüpheli belinden çıkardığı bıçakla Kahraman'ı göğsünden yaraladı.

Yaralı şekilde bir kıraathaneye sığınan Kahraman, kendini takip eden şüpheliye sandalye fırlattıktan sonra yere yığıldı.

Kıraathanedeki vatandaşların tepkisi üzerine saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nazım Kahraman'ı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan Kahraman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı kameralarda

Öte yandan olay anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde Nazım Kahraman'ın yolda yürürken yanına gelen şüpheli ile kısa süren konuşmanın ardından kavga ettiği görüldü.

Kahraman'ın şüpheli tarafından göğsünden bıçaklanmasına rağmen kaçmaya çalıştığı ve kahveye sığındığı görüntülerde yer aldı.

Burada da devam eden boğuşmama sırasında Kahraman, sandalye fırlatırken yere yığıldı, müşterilerin de tepkisi üzerine saldırgan kaçarak bölgeden uzaklaştı.