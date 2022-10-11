Hatay'ın Antakya sokaklarında grubuyla birlikte müzik yapan klarnet sanatçısı Yusuf Karagündüz (26), 8 Ekim Cumartesi günü, gece saatlerinde iki kişi ile yaşadığı sözlü tartışmanın ardından saldırıya uğradı.

Bu saldırının, istedikleri şarkıyı bilmediğini söylediği iki kişi tarafından yapıldığını iddia eden Karagündüz, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest kaldı.

"O parçayı bilmediğimi söyledim"

Bir yıldır Antakya'da klarnet çalarak canlı müzik yapıp, geçimini sağladığını söyleyen Karagündüz, "Canlı müzik yaptığım sokaktan geçen iki kişi benden bir parça çalmamı istedi. Ben de çalamayacağımı, çünkü o parçayı bilmediğimi söyledim. Saat 00.00 civarında, canlı müziği bitirdik ve eşyalarımızı topladım.

"Eline aldığı şişe ile kafama iki defa vurdu"

Aynı sokakta arkadaşlar otururken, bilmediğim parçayı isteyen iki kişi yanımdan geçti, geçerken de ters ters baktılar. O anda da ben de eve gitmek için motosiklet ile beni bekleyen arkadaşın yanına gitmek için kalktım. O sırada, 1 kişi arabayı çalıştırıp geri geri gelmeye başladı.

Arabanın üstüme geldiğini fark ettim ve elimi arabaya uzatıp yan tarafına geçtim. Diğer arkadaşı da yolun ortasında durmuştu. Ben de müsaade istedim geçmek için, durduk yerde ağza alınmayacak küfürler etmeye başladı. Neden küfrettiğini sordum durduk yerde falan, o sırada arabayı kullanan arkadaşı el frenini çekerek eline aldığı şişe ile kafama iki defa vurdu.

"Muşta ile bana saldırmaya kalktı"

Bir anda yüzüm kanlar içinde kaldı. Gitarist arkadaşıma seslendim. Koşarak bana doğru gelince arabayla kaçmaya çalıştılar. Arabanın camını yumruklamaya başladım. O sırada yine o şahıslardan biri elindeki muşta ile bana saldırmaya kalktı ki, gitarist arkadaşım ona engel oldu. Biri olay yerinden kaçtı diğeri ise arabada kaldı, o sırada çevredeki vatandaşlarla o şahıs arasında arbede yaşandı." dedi.