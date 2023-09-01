MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aktürk, “Operasyonlar ve kararlılıkla uyguladığımız, terörü kaynağında yok etme stratejisiyle son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

"PKK/KCK/PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere ülkemize yönelik tüm tehdit ve tehlikelere karşı proaktif ve kesintisiz bir şekilde başarıyla icra edilen operasyonlar ve kararlılıkla uyguladığımız, terörü kaynağında yok etme stratejisiyle son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1146'ya, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 489'a ulaşmıştır."

