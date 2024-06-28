Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tehditleri sınırların ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadele kesintisiz bir şekilde sürüyor.

Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son iki haftada 89 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1270 oldu.

Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist daha Habur’daki hudut karakoluna teslim oldu.

"Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz"

Bakanlık açıklamasında, "Pençe-Kilit Harekâtı ile bugüne kadar elde ettiğimiz alan hakimiyetini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez operasyonlarla geliştiriyor, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor, Irak’ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hudutlarda 486 şahıs yakalandı

Yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı hudutlarda ise son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 486 şahıs yakalandı, 2 bin 581 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Yakalanan şahıslardan 16'sının ise terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 215'e yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 62 bin 217 oldu.