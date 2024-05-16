Bursa'da ekipler suça ve suçluya göz açtırmıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini önceleyen uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.
Hareketlerinden şüphelendiler
Son olarak merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde devriye atan Güven Timleri, şüphelendikleri bir şahsı durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi
32 adet suç kaydı bulunan F.A.'nın (25) kaba üst aramasını yapan Güven Timleri, satışa hazır halde 171,66 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen 15 bin 50 TL nakit para ile hassas terazi ele geçirdi.
Sorusuyla polisleri şaşırttı
Gözaltına alınan F.A., getirildiği Güven Timleri Büro Amirliği'nde sorgusunda 'Kurban keseceğim, yetişir miyim?' sorusu polisleri bile şaşırttı.
Şüpheli F.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.