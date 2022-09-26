Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin 81 vilayetinde ve ilçelerinde insanlarımızı ev sahibi yapmak için yürüttüğümüz projeleri, yeni bir kampanya ile taçlandırma müjdesinin ayrıntılarını 13 Eylül’de kamuoyuna açıkladık. Adını ‘İlk evim, ilk iş yerim’ olarak koyduğumuz kampanya, toplamda 500 bin sosyal konutu, 250 bin konut arsasını ve 50 bin iş yerini kapsıyor. Kampanyanın ilk etabında 250 bin konutu, 100 bin konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yıl içinde bitirerek hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz."

İlk etabın temeli 25 Ekim'de atılıyor

Cumurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Talep toplama süreci önümüzdeki ay sonuna kadar sürecek projenin 5 bin konutluk ilk diliminin temelini 25 Ekim’de atıyoruz. Başvuru sayısı şimdiden 5 milyona dayanan bu kampanya Türkiye’nin bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut atılımı olacaktır" ifadelerine yer verdi.