Türkiye’de sosyal medya fenomenleri mercek altında.

Geçtiğimiz kasım ayında cezaevine giren Dilan Polat’ın soruşturması sonrasında, gözler geri kalan diğer fenomenlere çevrildi.

Bu isimlerden biri de dolandırıcılıkla suçlanan Talu ailesi.

Yakınlarını 'reklam işi' adı altında dolandırdılar

Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ve reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu Ponzi sistemi ile yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edildi.

Öyle ki çift, arkadaşlarını, kuaförlerini, manikürcülerini, şoförlerini dahi reklam işi adı altında dolandırdı.

Ayrıca çift, dolandırıcılık ve yurt dışına kaçmakla suçlandı.

Farklı tiplemelerle binlerce tık alan çift, dolandırıcılık olayının kısa sürede gündem olması sonrasında 1 milyonluk hesaplarını kapattı.

Havalimanında yakalandılar

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.