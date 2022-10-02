İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi'nde Yücel Işık ve ailesi, yeğenlerine tacizde bulunduğunu öne sürdükleri Zübeyir V.'yi 3 farklı yerde darbetti.

Aile fertlerinden Ferdi Işık, darbettikleri o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Olaydan sonra annesinin evine taşınan Zübeyir V., eşyalarını almak üzere kendi evine gitti.

Evde 2 kişiyi vurdu

Evde Yücel Işık'ı arayarak tehdit eden Zübeyir V., konuşmak için eve gelen Ferdi Işık ve Mücahit Tekel'e pompalı tüfek ile ateş etti.

Saldırıda Ferdi Işık ve Mücahit Tekel yaralandı. Zübeyir V. evden dışarı çıktığında mahalleden ayrılmak için bu kez de sağa sola ateş etti.

Mahallede 3 kişiyi daha vurdu

Saçmalar bu sırada anne Emriye Işık'a ve yeğenleri Sinem Işık'a isabet etti. Silah seslerini duyarak gelen Yücel Işık da saçmaların isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

Gözaltında

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri Zübeyir V.'yi gözaltına aldı.