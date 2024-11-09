İstanbul Sultanbeyli'de saat 17.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde, M.İ. isimli şahıs, sosyal medya platformu üzerinden Sezgin Ç.'nin eşiyle bir süredir mesajlaşıyordu.

MESAJLAŞTIĞI KADININ EŞİNİ VURDU

Durumu fark eden Sezgin Ç. ile M.İ., Sezgin Ç'nin ikamet ettiği adreste buluşarak tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. M.İ, silahı ile Sezgin Ç.'yi vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sezgin Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞAHIS GÖZALTINDA

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede olay mahallinde 4 adet boş mermi kovanı ele geçirilirken Sezgin Ç'yi vuran M.İ. olayın ardından kısa bir süre sonra emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada şahsın, Sezgin Ç'nin sosyal medya platformunda eşiyle mesajlaştığını bu nedenle olay yerinde buluşup tartıştıklarını ve sonucunda Sezgin Ç'ye ateş açtığı öğrenildi.