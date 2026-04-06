15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı

TBMM komisyonundan geçen yeni düzenlemeye göre, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya platformlarını kullanması yasaklanacak.

Sosyal ağ sağlayıcılar, bu yasağın uygulanması için yaş doğrulama sistemlerini devreye almak zorunda olacak.

Gençler İçin “Ayrıştırılmış” Kullanım

15 yaşını geçmiş ancak reşit olmayan kullanıcılar için farklı bir sistem uygulanacak.

Bu kapsamda platformlar, genç kullanıcılar için daha güvenli ve sınırlı içerik sunacak. Alınan önlemler ise şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılacak.

Ebeveynlere Geniş Yetki Geliyor

Yeni düzenleme ile ailelerin dijital denetim gücü artırılıyor.

Ebeveynler;

Hesap ayarlarını kontrol edebilecek

Harcamaları onaylayacak

Kullanım süresini sınırlayabilecek

Bu özellikler platformlar tarafından zorunlu olarak sunulacak.

Kurallara Uymayana Ağır Yaptırım

Günlük erişimi 10 milyonun üzerinde olan platformlara ciddi sorumluluklar getiriliyor.

Hukuka aykırı içeriklerin 1 saat içinde kaldırılması zorunlu olacak. Kurallara uymayan platformlara:

Para cezası

Reklam yasağı

Bant daraltma (%50’den %90’a kadar)

gibi ağır yaptırımlar uygulanacak.

Oyun Platformları da Denetimde

Yeni düzenleme sadece sosyal medyayı değil, oyun dünyasını da kapsıyor.

Günlük erişimi yüksek olan oyun platformları Türkiye’de temsilci bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca yaş sınırı belirlenmemiş oyunların sunulmasına izin verilmeyecek.

Aldatıcı Reklamlara Fren

Düzenleme ile birlikte kullanıcıları yanıltan reklamlara karşı da önlem alınacak.

Platformlar, sahte ve aldatıcı içeriklere karşı daha sıkı denetim yapmakla yükümlü olacak.

Yürürlük İçin Geri Sayım

Yasanın TBMM Genel Kurulu’ndan geçmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Düzenleme, yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süreçte BTK, uygulamaya ilişkin detayları belirleyecek.