İlk bölümüyle seyirciden büyük ilgi gören Sosyal Meydan, yeni sezonda da güldüren ve düşündüren içerikleriyle Aksu TV ekranlarının vazgeçilmezlerinden biri olmayı sürdürecek.

Hakan Köse’nin enerjik ve renkli sunumuyla yine eğlencenin adresi olmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medyada paylaşılan birbirinden ilginç, komik ve düşündürücü videoların derlendiği program, hem güldürüyor hem de sosyal medya trendlerini ekranlara taşıyor.

İlk bölümüyle büyük ilgi gören Sosyal Meydan, yeni sezonda da izleyicilerine keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor