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Kahramanmaraş spor dünyasının heyecanla beklediği yeni sezonda, Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Kahraman Kentte bir ilke daha imza atarak basketbol takımı kurdu.

Kahramanmaraş İstiklalspor, Kırıkkale Fk deplasmanından çok önemli bir galibiyet ile dönerken, Aksu Tv ekranlarında yayınlanan Spor 46 programında deneyimli yorumcu Serdar Bursalı maçın analizini yaparak, takımın performansını değerlendirdi.

Ayrıca Kahramanmaraş, tarihinde ilk defa profesyonel basketbol liginde Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor sayesinde yer alacak.

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Basketbol Şube Başkanı Hikmet Gümüşer, spor46 programında basketbol hedeflerini ve çalışmalarını anlattı.