Proje, depremlerden etkilenen gençlerin sosyal, fiziksel ve psikolojik iyileşmelerine katkı sunmayı amaçlıyor. Onikişubat ilçesinde bulunan 46 lisede spor altyapısı güçlendirilecek ve toplamda 1200 lise öğrencisi bu projeden faydalanacak.

Proje kapsamında; futbol, basketbol, voleybol, bocce ve badminton gibi branşlarda düzenli etkinlikler yapılacak, ayrıca öğrencilere spor malzemeleri temin edilecek.

Tanıtım programına;

AK Parti İl Başkanı Av. M. Burak Gül,

Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen,

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu,

Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem,

Maraş Gücü Spor Kulübü Başkanı Mustafa Dağlı, okul müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Programın sonunda spor malzemeleri, okul müdürlerine teslim edilerek etkinlik sona erdi. Proje, deprem sonrası gençlerin yeniden hayata tutunmaları için önemli bir adım olarak değerlendirildi.