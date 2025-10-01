Dijital müzik platformu Spotify, Türkiye’deki kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir fiyat artışına gitti. Yapılan yeni düzenleme kapsamında tüm abonelik paketlerine yüzde 66’ya varan zam uygulanırken, yeni kullanıcılar için sunulan bir aylık ücretsiz deneme süresi de kaldırıldı.

Spotify’ın resmi açıklamasına göre, bireysel abonelik ücreti 59,99 TL’den 99 TL’ye yükseldi. Öğrenci paketi ise 32,99 TL’den 55 TL’ye çıkarıldı. İki kişilik kullanım için sunulan Duo paketi 79,99 TL’den 135 TL’ye, Aile paketi ise 99,99 TL’den 165 TL’ye yükselerek bugüne kadar görülen en yüksek artış oranlarına ulaştı.

Yapılan bu zam oranı, paketlere göre değişmekle birlikte genel olarak yüzde 60 ila 66 arasında değişiyor. Böylelikle Spotify, Türkiye pazarında fiyatlarını son bir yıl içinde ikinci kez yükseltmiş oldu.

Zamla birlikte bir başka dikkat çekici gelişme ise yeni aboneler için bir süredir sunulan “1 ay ücretsiz Premium deneme” seçeneğinin kaldırılması oldu. Şirket, resmi destek sayfası üzerinden yaptığı güncellemeyle, artık yeni üyelerin doğrudan ödeme yaparak Premium üyelik başlatabileceklerini duyurdu.

Bu karar, özellikle hizmeti denemek isteyen kullanıcılar açısından olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilirken, dijital müzik pazarında rekabetin artabileceği yorumlarına yol açtı.

Şirket, Türkiye’deki fiyat artışıyla ilgili kamuoyuna ayrıntılı bir gerekçe sunmuş değil. Ancak küresel çapta yaşanan kur dalgalanmaları, artan maliyetler ve lisans ücretleri gibi etkenlerin bu zammın arkasında olduğu tahmin ediliyor.

Sosyal medyada pek çok kullanıcı, Spotify’ın zam kararına tepki gösterdi. Özellikle öğrenci ve aile paketlerinin ciddi oranda artması, bütçe dostu alternatif müzik platformlarına yönelimi gündeme getirdi. Bazı kullanıcılar ise Türk Lirası’nın değer kaybını ve küresel şirketlerin Türkiye'deki fiyat politikalarını sorgulayan paylaşımlar yaptı.