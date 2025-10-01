Bu kapsamda düzenlenen “Üniversite-Sanayi İş Birliği” başlıklı etkinlik, sektör temsilcileri ile üniversite öğrencilerini bir araya getirdi. Etkinliğe, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Üniversite-Sanayi Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Alaaddin Gündeş ile Kahramanmaraş Teknokent Genel Müdürü Oğuz Ciğerlioğlu konuk olarak katıldı.

Her iki isim de, kentte üniversite ile sanayi arasında kurulan köprülerin önemine değinerek, bilgi ve teknolojinin üretime entegre edilmesi noktasında gençlerin aktif rol üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Programda yapılan konuşmalarda, üniversitelerin bilgi üretme potansiyelinin sanayiye nasıl aktarılabileceği, girişimcilik alanında gençlerin karşılaşabileceği fırsatlar ve Kahramanmaraş’ın yenilik odaklı kalkınma vizyonu ele alındı.

Dernek, düzenli aralıklarla sürdürdüğü bu tür etkinliklerle, girişimcilik ekosistemini canlı tutmayı, üniversite öğrencilerine mentorluk fırsatları sunmayı ve kent genelinde nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Genç MÜSİAD’ın bu vizyoner adımı, Kahramanmaraş’ta üniversite ve sanayi arasındaki bağların daha da güçlenmesine, gençlerin kendilerini geliştirmeleri için yeni fırsatlar doğmasına ve kentteki inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına zemin hazırlıyor.