Ahilik kültürünün ruhunu yaşatmayı amaçlayan törende, birlik, kardeşlik ve dürüstlük gibi temel değerler bir kez daha vurgulandı.

Tarihi geleneğin günümüzle buluşturulduğu programa, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Miraç Akbulut, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, çeşitli kamu kurumlarından protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, meslek odası başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Ahiliğin manevi iklimine uygun olarak sade ama anlam yüklü bir tören gerçekleştirildi.

Törenin ilk bölümünde, uzun yıllar boyunca Kahramanmaraş’ta esnaflık yaparak şehre katkı sunan emektar esnaflar onurlandırıldı. Her biri kendi meslek alanında dürüstlük ve çalışkanlıkla örnek olmuş isimlere, protokol üyeleri tarafından plaketler takdim edildi. Bu anlamlı jest, hem duygusal anlara sahne oldu hem de esnaf camiasında büyük takdir topladı.

Programın en anlamlı anı ise, Serhan Erdoğanyılmaz’ın şed kuşanması oldu. Serhan Erdoğanyılmaz’a şed kuşağını, aynı zamanda babası ve ustası olan Serdar Erdoğanyılmaz kuşandırdı. Baba-oğul arasında geçen bu anlamlı ritüel, ahilik kültürünün nesilden nesile aktarılmasının canlı bir örneği oldu.

Katılımcılar, Serhan Erdoğanyılmaz’ın Kahramanmaraş’a sunduğu katkıları, özverili çalışmalarını ve esnaflık ahlakındaki örnek duruşunu övgüyle dile getirdi. Erdoğanyılmaz’ın, sadece iş dünyasında değil, toplumsal dayanışma ve kültürel mirasın yaşatılmasında da öncü bir isim olduğu vurgulandı.

Program boyunca yapılan konuşmalarda, ahilik geleneğinin yalnızca ticari değil, insani ve ahlaki yönleriyle de geleceğe aktarılmasının gerekliliği vurgulandı. Ahilik geleneğinin birlik, kardeşlik ve dürüstlüğü esas alan ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi. Özellikle genç kuşaklara bu kültürün tanıtılması ve benimsetilmesi adına Serhan Erdoğanyılmaz’ın bu mirası yaşatma noktasında örnek bir adım attığı ifade edildi.