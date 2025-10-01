Kahramanmaraş’ta Ahilik Hareketi Derneği tarafından düzenlenen anlamlı program, kentte uzun yıllar esnaflık yaparak şehre katkı sunan değerli isimlerin bir araya geldiği özel bir geceye sahne oldu. Program, Ahilik kültürünün yaşatılması ve esnafın desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerden biri olarak dikkat çekti.

Ahilik Hareketi Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Miraç Akbulut, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, çok sayıda protokol üyesi, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve davetliler katıldı. Katılımın yüksek olduğu organizasyonda, hem yerel yöneticiler hem de iş dünyası temsilcileri bir araya gelerek Ahilik geleneğinin önemine vurgu yaptı.

Törenin en önemli bölümlerinden biri, “Yılın Ahisi” seçilen esnafların ödüllerini almasıydı. Yılın Ahisi seçilen isimler, sadece işlerinde başarılı olmakla kalmayıp aynı zamanda Ahilik ruhunu yaşatan, genç esnaflara rehberlik eden ve toplum içinde saygı gören kişiler arasından titizlikle belirlendi.

Protokol üyeleri tarafından takdim edilen ödüller, Ahilik geleneğinin yaşatılmasının yanı sıra esnafa moral ve motivasyon kaynağı oldu.

Programın finalinde sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı, seslendirdiği türkülerle geceye ayrı bir renk kattı. Katılımcılar, Kabaklı’nın içten ve güçlü yorumları eşliğinde, Anadolu’nun kültürel zenginliklerine bir kez daha tanıklık etti.

Türk Halk Müziği’nin ruhunu yansıtan eserler, programın manevi havasını artırırken, misafirler de müzikle birlikte coşkulu anlar yaşadı. Sanatçının performansı, gece boyunca düzenlenen etkinliğe keyifli ve anlamlı bir kapanış sağladı.