Emeklilere ek zam Genel Kurul'a gelecek ve yasa çıkar çıkmaz bu hafta SSK, Bağ-Kur emeklilerine refah payı ile taban aylık farkları yatırılacak.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra emeklilik dilekçesi verenler dâhil 2024 yılında emeklilik başvurusu yapacak herkes 5 puanlık ilave zamdan ve 10 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı uygulamasından yararlanacak.

Aylığını üçer aylık halinde Ocak, Şubat, Mart döneminde alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı yatırılacak. Emeklilerin kök aylıkları yüzde 42.6 zam oranına göre yeniden hesaplanacak, 10 bin liranın altında kalanlar bu tutara tamamlanacak.