Petekkaya Mahallesi'nde dün temizlemek için girdikleri su kuyusunda karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Mehmet (33), Mehmet Emin (35) ve Kemal Karabağ (18) ile Hanifi Yeşilyaprak'ın (38) cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

İlçeye getirilen cenazeler, kırsal Kartaltaşı Mahallesi'nin Çivan mezrası camisinde kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

Cenazeye, Kaymakam Adem Karataş, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Olayda hayatını kaybedenlerden Mehmet Karabağ'ın 4, amcasının oğlu Mehmet Emin Karabağ'ın 5, halasının oğlu Hanifi Yeşilyaprak'ın da 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Petekkaya Mahallesi'nde Mehmet, Mehmet Emin ve Kemal Karabağ ile Hanifi Yeşilyaprak temizlemek için girdikleri, etrafı taşlarla örülü su kuyusundan uzun süre çıkmamış, yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2,5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren ekipler, 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirlemiş, cenazeler, ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılarak, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.