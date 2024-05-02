İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ilde düzenlenen "Mahzen-36" operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 42 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale'de operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma personelini tebrik eden Yerlikaya, operasyonlar sonucunda, 6 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.



