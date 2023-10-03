Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla yürütülen suç ve suçlularla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda İl emniyet müdürlüğü 25 Eylül-2 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapan 16 şüphelinin yakalandığı ve tutuklandığı belirtildi.

Operasyonlarda 121,94 gram metamfetamin ve 1460 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca, hırsızlık olaylarına karışan 17 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem yapıldı. 14 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Trafik ekipleri ise 190 araca yüksek sesle müzik dinlemekten ve 60 araca abartı egzozdan işlem yaptı.

Öte yandna 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timinin, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlünün Pazarcık ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.