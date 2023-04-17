Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki Türk vatandaşları için uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ülke genelindeki güvenlik durumu da seyahat için bu aşamada uygun değildir. Vatandaşlarımızın kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki gelişmeler sonrası Türk vatandaşları için uyarı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkedeki hava sahası halihazırda kapalıdır. Ülke genelindeki güvenlik durumu da seyahat için bu aşamada uygun değildir. Vatandaşlarımızın kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır" ifadeleri yer aldı.