Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sanat dünyasından açık destek mesajları geldi.

Bu isimlerden biri de Melek Mosso'ydu.

Seçim döneminde Melek Mosso sosyal medya hesabından AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretvari ifadeler kullandı.

AK Partili belediye konser düzenledi

Milleti aşağılayıcı ifadeler kullanan Melek Mosso'ya seçimler öncesi, AK Partili Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından konser planlandı.

Sözleri sonrası tepkilerin odağına oturan Mosso'nun konseri tüm çağrılara rağmen Süleymanpaşa Belediyesi tarafından iptal edilmedi.

Tüm çağrılara rağmen konser iptal edilmedi

Dün Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 57'nci Kiraz Festivali'nde Melek Mosso sahne aldı.

İptal edilmesi beklenen konserin yapılmasından çok, sahneye çıkan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in Mosso ile samimi anları tepki çekti.

Samimi pozları tepki çekti

Mosso ile Memleketim şarkısını söyleyen Başkan, şarkıcı ile sarıldı.

AK Partilileri aşağılayıcı ifadeler kullanan şarkıcı Melek Mosso ile Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel arasındaki samimiyete parti ve tabandan büyük tepki geldi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel görevden alındıSüleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve şarkıcı Melek Mosso

Açıklama yaptı

Tepkilere rağmen açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı "Farklı polemiklere zemin hazırlayacağı düşüncesiyle etkinliğe devam etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

AK Parti harekete geçti

Konserin üzerinden iki gün geçmişken AK Parti harekete geçti.

Görevden alındı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Genel Merkez tarafından görevden alındı.

Cüneyt Yüksel istifasını AK Parti Genel Merkezi'ne sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı onayladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı onayladı.

Yüksel'in yerine Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar başkanlık görevine getirildi.